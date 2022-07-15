國內疫情尚未平息，又逢BA.5變異株肆虐全球，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中即將參選台北市長，昨天已向行政院長蘇貞昌請辭。外界關注指揮官繼任人選，指揮中心發言人莊人祥說明「指揮中心是一級開設，指揮官由行政院指派，目前行政院還未發布任何訊息」。

近來國內確診人數下降，有專家指出，確診人數要低於總人口的0.1％才表示疫情大幅下降，以台灣人口計算要低於2.3萬例，推估8月底可望達標。莊人祥說明，有些國家確實是這樣，像韓國降到0.1％以下後還持續走了一段時間，但紐西蘭降到0.1％後又往上升，當然希望走韓國這條路，還是要請大家繼續努力。

台北市長柯文哲昨表示，BA.4、BA.5已經在歐洲國家復發，日本韓國確診數也正在上升，「估計台灣要出問題會是在40天後」。莊人祥回應，目前國內疫情緩降，加上疫苗接種較其他國家晚，感染BA.2也都是在近期4到7月，BA.4、BA.5上揚本來就需要一定時間醞釀，通常是指本土病例超過30％有測到，但目前還沒有看到這樣的跡象，未來當然值得注意。