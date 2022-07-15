台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇傳出將於本月19日以視訊方式舉辦，議程僅半天，規模是歷年最小，民進黨議員江志銘15日質詢時怒嗆，柯不顧議會但書，執意在共機持續擾台之際舉辦雙城論壇，時間甚至在4天後，簡直突襲議會，柯則說舉辦與否非台北單方面決定，但確定後一定公布，還嗆說「如果擾台為什麼不打下來？」

台北市議會下午進行市長施政報告及答詢，江志銘提及上會期獲跨黨派共識的雙城論壇預算但書，上頭明載「共機、共艦若持續擾台，預算將不得動支」，如今卻傳出震撼消息，說市府將在4天後、19日要舉辦，「這麼急、這麼突然，你鐵了心要跟市議會對幹？要突襲市議會嗎？」

但柯文哲對此不願鬆口，僅說這是個很複雜的問題，而雙城論壇是「雙城」不是「單城」，舉辦與否並非台北方決定即可，兩邊要商量，甚至笑說「還沒舉辦之前誰確定它會舉辦」，總之只要雙方沒有宣布，就是變數，但協商後會同時宣布，即便江志銘不斷追問消息是否為真，柯仍舊支支吾吾不下定論。

江志銘質疑，柯昨日答詢時質疑議會但書所寫的擾台定義不清，「議會殿堂沒有人要聽你在那邊放屁、鬼扯」，炮轟柯為了舉辦雙城出賣台灣、找藉口做掩護，但共機持續不斷擾亂台灣西南方領域，「那些不是軍機，難道是海鳥在飛？」 柯回嗆「如果擾台為什麼不打下來，這是總統的職責還是我的職責？」

此言讓江更怒，批評此事是議會決議，市府卻以突襲方式，和對方談好在7月19日舉辦，這跟誰去打飛機有關係嗎，這跟議會的權益有關係。柯回應，當然尊重議會，會按照議會的想法，但協議要寫清楚，江再問，議會協議就是共軍擾台不得舉辦，但市府還是找藉口辦，現在空軍冒生命危險緊急升空執行攔截任務，難道是玩假的？

柯文哲接著回應，那玩就玩像一點、玩真一點啊，江批評，你玩真的就是要跟議會對幹、突襲議會，結果柯在議會殿堂卻不敢承認，質疑大陸近年不斷威脅台灣，單方面禁止台灣農漁產出口，柯是要選總統的人卻沒有公開譴責過，不替農民發聲，竟熱臉貼人家冷屁股，還要對方先宣布？為何讓人穿小鞋又不敢宣布。

柯文哲此時再嗆，如果對岸這麼可惡，台灣應該停止經貿關係，「為何小英任內經貿金額越拉越高，這不是把台灣鎖進中國嗎，這不是賣台行為？」柯說這是國家大事，兩岸之間關係這麼密切，還是要務實面對問題，江駁，柯應替台灣人民發聲，卻又說要蓋金廈大橋，等於把金門不設防送給大陸解放軍。

柯文哲對此有些動怒，批評金廈大橋是2016年民進黨的政見，有影音資料不能不認，還脫口而出「哦靠！雙標黨！」，總之如果要辦雙城論壇自己一定會對外公布，但兩岸之間還是要維持一定交流，江再嗆，市府是做賊嗎，4天後要舉辦卻不宣布，黑箱嘛！柯則笑說自己光明正大，屆時會全程直播、沒有黑箱。