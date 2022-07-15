桃園市為2021年六都唯一人口正成長、平均年齡最年輕城市，幼兒托育需求隨之增加。民眾黨桃園市長參選人賴香伶指出，桃園公托量能明顯不足，不少家長只能咬牙負擔高額私托費用，大嘆小孩得是「天選之人」才有機會抽中，賴呼籲桃市府應加速增設公托，並推動企業托兒機構。

賴香伶今指出，桃園有大量幼兒托育需求，現有公托共有38間，私立有116間，其中110間加入準公共化幼兒園。在人口密集的中壢區有7間公托、桃園區有6間，候補名單都已破百人，附近楊梅、平鎮與八德區，公托也少得可憐，復興區更連一間都沒有。

陳姓家長大嘆，小孩似乎必須是「天選之人」才有機會抽到公托，大部分都只能等後補。賴香伶表示，市府曾承諾，2025年公托機構要增加至55間，目前仍須新設17間，在規畫地點時，應考量各區需求，別讓家長四處尋找托兒機構。她建議，人數較少的地區可設置小規模「家園」，收托數少但彈性大，教保員與場地的限制也較低。

賴香伶也提到，截至今年6月底，桃園共有833間企業設有托兒機構，勞動部也正推動職場保育，協助勞工在職場就近照顧幼兒，桃園作為台灣勞工大城，應加速輔導企業申請政府補助，設立托兒設施，減輕家長負擔。

桃市府社會局說明，為營造友善生育、育兒環境，規畫設置92處育兒資源，包含公托、托育家園與親子館等，截至今年6月，已完成39間公托與20間親子館，進度達七成，另復興區也預定在今年完成公托家園，初步完成一區一公托目標。

桃市府也結合私托中心與居家托育人員加入準公托，社會局表示，目前簽署合作比例達95％以上，為六都最高，除托育補助外，也加碼補助送托準公托每月2000元、送托準公共居家保母每月1000元，另也協同勞動局持續輔導企業辦理托兒設施，支持家長回歸職場，減輕托育負擔。