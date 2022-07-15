雲林縣長張麗善（左）在祭拜祈福結束時，再度向王國材（右）陳情。（周麗蘭攝）

斗六市鐵路高架化今年3月通過鐵道局初審，交通部日前召開審查會卻遭質疑雲林縣人口少、老化嚴重是否值得推動逾百億元計畫。雲林縣長張麗善今（15日）出席石牛溪橋竣工典禮時，當面陳情部長王國材，希望交通部換位思考，從雲林看台灣，雲林不是二等公民，也不要把資源只送給六都，這對雲林縣民是不公平的。

斗六鐵路高架化計畫擬由縣府自籌24億元、中央補助91億元，經過無數次修正今年3月終於通過鐵道局初審，將消除斗六市7公里內7個平交道、3座天橋、2座地下道，使斗六市蛋黃區得以全面發展。

交通部日前舉行審查會議，雲林縣長張麗善親上火線，率相關局處主管以視訊答覆委員提問。多位委員認為雲林人口少又老化、效益回收不佳，是否有必要成本達百億元的鐵路高架工程，甚至建議思考其他方法。

張麗善當時緊急發言表示，改善交通路網絕對可以影響雲林縣經濟產業發展，也可使縣民生活機能和品質大大提升，希望國家資源共享，讓雲林縣有不同的未來，就像當年她爭取興建湖山水庫一樣，效益在旱災時就看得出來。

交通部長王國材15日出席斗南石牛溪橋竣工祈福典禮，張麗善特地趕往面見並強烈陳情。

張麗善致詞說，斗六市鐵路高架化審查會中多位委員針對雲林縣人口老化、人口流失，覺得好像不應該有超過百億的經建經費投資。台塑六輕每年上繳300到400億元，但中央統籌分配稅款只給雲林11億元。

她說，雲林縣雖然人口老化，但縣府積極開發觀光量能，這2年來觀光人次已突破千萬人次，甚至超越六都；雲林扮演台灣糧倉的角色，旅外人口比縣內多，交通建設不只是給縣民方便，更希望能夠真正落實一日生活圈，串聯路網讓鄉親方便回家，也帶來觀光遊客。

張麗善語氣激動說，希望交通部換位思考，從雲林看台灣、看世界，鐵路高架化是百年大業，彰化縣有、嘉義縣有，卻說雲林縣的經濟效益不及，這她無法接受，雲林縣上繳那麼多稅收，卻得不到支持和補助，是愧對雲林鄉親的，雲林人不是二等公民，也不要把所有的資源都送給六都，對雲林縣民不公平。

張麗善強調，雲林縣有鐵路高架化的必要，希望不要給很多刁難，如果要用人口數計算益本比，很多縣市也達不到，國家的建設應該是要縮短城鄉差距，而不是擴大貧富差距。

王國材表示，請雲林縣政府修正該計畫，若可行性能說服審查會委員，他也支持。