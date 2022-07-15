台南市安平港濱歷史公園今天開幕啟用，這座公園不但提供休閒踏青及綠蔭，更闢設特色遊戲場，其中還有台南唯一供無障礙人士遊玩的無障礙旋轉盤。

安平港濱歷史公園投資逾新台幣4000萬元，台南市副市長趙卿惠今天主持開幕啟用，吸引許多家長帶孩童踏青遊玩。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲了解市民對特色遊戲場的殷殷期待，才在安平港濱歷史公園闢建特色遊戲場，這也是台南市第一座結合公眾參與的共融遊戲場示範場域。

工務局表示，安平港濱歷史公園特色遊戲場的規劃設計，透過3場由家長、孩童及專家學者的工作坊活動，取得最大共識及票選，決定以「深海歷險趣」為主題興建，讓孩童身歷其境。

目前，台南創意遊戲基地及公園陸續開幕啟用，包括南區運河旁以1661台灣船發想，投注3300萬元建構大型複合遊戲船的健康綠洲特色公園；南區灣裡人工濕地以「生態、休閒、遊憩」3大主題轉型開發的休閒特色公園，斥資3600萬元。（編輯：張芷瑄）1110715