標普全球評級公司（S&P Global Ratings）發布對20,000家公司進行的壓力測試結果，警告如果通膨飆升、成長放緩和利率上升引發「停滯性通膨」（stagflation），中國的情況可能最糟。

停滯性通膨的特徵是物價不斷上漲和經濟增長持續放緩，或失業率急升。

該國際評級公司表示，這份測試所取樣的20,000家公司中，有超過90%是未經評級的公司，其債務總額達到37兆美元，占全球企業債務總額的41%。這些公司被分為「低、中低、中高和高」4個風險等級。

標普全球評級資深研究員Terry Chan表示，中國會如此脆弱有其歷史淵源，這是多年來經濟高速增長所遺留下來的問題，導致該國企業變得高度槓桿化，也就是債台高築。

Terry Chan表示，現在中國的增長正在放緩，這些企業受到雙重打擊，即經濟增長放緩，以及來自海外的物價壓力持續升高，因為部分零組件是進口的，這就是為什麼在壓力測試下，中國企業似乎表現最差。

他並表示，中國政府一直試圖推行「取得平衡的行動」，他們試圖讓經濟重新達成平衡，以便他們能強化一些國有企業，或許同時能縮小私部門的規模。

Terry Chan並表示，中國企業和消費者信心都受到該國鐵腕的防疫封控措施影響。儘管該國在5月開始逐漸鬆綁封鎖措施，但到了本月初一些新病例激增的地區又進入警戒狀態，引發封控可能擴大的擔憂。

其他因素包括中國在2021年整頓房地產市場，以遏制該產業的炒作行為，以及習近平對科技公司祭出一連串的整改行動。

就整體而言，Terry Chan將當前的經濟挑戰拿來對照美國在1970年代面臨的通膨問題，他表示，經濟衰退可能無法避免，且可能成為抑制通膨最有效的利器。