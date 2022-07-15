是方(6561)今(15)日宣布攜手雲林政府，共同響應「雲林全民健康運動年」活動，搭配「是方i健康APP」，瞄準全民健康財，也藉此擴大是方「是方i健康APP」使用人數。

有鑑於人口老化趨勢，健康議題成市場關注議題，預計2025年逾65歲的人口佔20%，總數達400~500萬，是方「是方i健康」平台盼蒐集所有量測裝置的數據，包括Garmin、Google以及Apple用戶都可以下載APP，而是方的後台也和AI數據等許多業者合作看好這是一塊其實潛在很大的商機。

是方總經理劉耀元表示，「是方i健康APP」以打造亞太區「華人智慧健康雲」提供消費者全新AI健康促進管理服務為發展主軸，具備健康記錄、健康風險評估、智慧運動管理及智慧飲食管理四大功能，搭配專為健康資料研發的分析引擎、食物圖像辨識功能，同時結合地理位置與氣象資料，即時動態分析提供使用者最佳運動建議。

劉耀元並進一步透露，「是方i健康APP」能夠整合Garmin、Rossmax、福爾Fora…等國內外知名大廠的智慧穿戴裝置與量測設備，從手錶、手環到血壓機、血糖機及體重機等，皆能經由APP收集量測數據，並可支援Health Kit及Google Fit健康資料平台的串接，以及個人健康存摺的整合。

由雲林縣政府計畫處負責整合開發的「雲林幣扭一下APP」，功能涵蓋政令宣導、雲林大小事、防疫專區、公共服務等資訊內容外，今年更結合「是方i健康 APP」，將國內首屈一指的個人化健康促進管理系統納入健康運動資訊平台，打造一站式應用服務，同步整合縣內各項健康運動訊息，讓民眾能夠充份體驗方便又優質的APP服務。