國立虎尾科技大學籃球隊與台大醫院雲林分院攜手合作，由虎科大校長張信良台臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁代表簽署虎科大籃球隊5年特約醫療照護合約，開創國內大學籃球隊首例，也為國內基層學生運動照護邁出一大步。

虎科大攜手台大醫院雲林分院設立籃球隊專屬綠色通道，當球員於比賽或球訓受傷，可提供醫療諮詢與急性傷害處置。張信良表示，虎尾科大與台大醫院雲林分院簽立體育特約照護計畫，國內大多為職業球隊，才有機會與大型醫院建立合作，虎尾科大與台大醫院本次簽約合作，顯示不僅有社會企業對於基層運動的重視，更有大型醫院投入基層運動員的健康照護。

虎尾科大籃球隊自2022年起得到豐泰企業贊助，包含積極引薦台大醫院雲林分院的醫療團隊，提供球員全方位照護。台大醫院雲林分院特別為此打造球員專屬綠色通道，由骨科、物理治療科組成專業團隊，當球員發生即時運動傷害且無法立即就醫時，透過由物理治療師與虎科大籃球隊的運動傷害防護員，成立專屬聯繫窗口，可立即尋求專業醫療諮詢與急性傷害處置。

虎科大與台大醫院雲林分院簽立醫療特約，提供每位籃球隊員健檢與定期運動治療協助。張信良指出，台大醫院雲林分院也提供虎科大籃球隊一般性健檢，如球員平時損傷的經常性檢查外，針對球員的狀況提供進階性檢查，給予每位球員專門的醫療協助，並定期由台大醫院雲林分院的物理治療師協助籃球球員的運動治療。球員們將於每年開訓前進行健康檢查，以此評估球員身體狀態，希望能在每個季度讓球員減少運動傷害的機率、並縮短運動傷害治療時程，進而提升球員運動表現。

虎尾科大籃球隊總教練盧譽誠表示，此次的合作可說是國內大學籃球的首例，要特別感謝台灣大學物理治療學系柴惠敏教授的引薦，台大醫院雲林分院給予支持，協同台大醫院雲林分院物理治療師林佳億專業照護，以完善的醫療資源，共同守護虎科大籃球隊員的健康。相信在台大醫院雲林分院的協助之下，球員有堅強的後盾，定能夠保持健康與強壯的身體，來面對辛苦的訓練與高強度的比賽，並努力爭取最好的佳績來作為回饋。

張信良強調，虎尾科大重視健康社會與永續發展，在獎掖運動風氣的同時，也要保障球員的健康，包含提供良好醫療資源、重視身心狀態，培養外語及專業知能等。臺大醫院雲林分院亦展現其善盡在地社會責任的實踐行動，協助守護在地基層運動團隊的健康，創造多贏局面。