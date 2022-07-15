南投縣草屯鎮康建生技公司發生恐怖槍擊喋血，共4人遭冷血行刑式槍殺，檢警鎖定離職的李姓兇嫌全力追緝，凌晨李嫌在霧峰一處郊區鐵皮屋棄置機車逃逸後，仍在台中市內逃竄，刑事局中部犯罪打擊中心及台中市警方，一度發現他出現在大慶火車站身影，隨後跟蹤到中清路一段695號東京養身館，隨後進行圍捕到案起出三把改造手槍及百餘發子彈，火力相當驚人，他被霹靂小組員警帶出養生會館時，仍絲毫沒有悔意，不但一臉微笑，還對著媒體打招呼喊「大家好！」，隨後又說，我是報仇殺人。」

槍殺4人凶手 藏台中養生會館落網。(張妍溱攝)

「我是報仇殺人啦！」犯下南投4死1重傷槍擊案的凶嫌，今天下午1時許，在警政署長黃明昭親自到場坐鎮下，由優勢警力荷槍實彈進入台中一家養生會館逮捕兇嫌。警方制伏凶嫌並上銬後，槍殺４人的李嫌竟還露出笑容冷，面對鏡頭喊大家好、「我是報仇殺人的啦」。警方從凶嫌身上起出近百發子彈、3把改造手槍等槍械，宛如小型火藥庫，全案正由警方帶回偵辦中。

康建槍手被逮認了：我是報仇殺人 見媒體微笑喊「大家好」。(張亦惠攝)

康建發生重大槍擊命案後，警方凌晨就已在南投荷槍實彈進行搜捕，但一度他脫逃，上午李嫌又現身大慶車站，後躲入中清路一段東京養身會館，但警方如影隨形，下午1點左右將養身會館團團包圍，並進行攻堅，約1點50分左右，將躲在5樓的李嫌逮捕到案，結束他21小時逃亡。

他被霹靂小組員警帶出養生會館時，仍絲毫沒有悔意，不但一臉微笑，還對著媒體打招呼喊「大家好！」，隨後又說，「我要報仇，我有深仇大恨，我是報仇殺人。」隨後立刻被警方制止。但冷酷無悔意的畫面讓現場警方及媒體也傻眼。