金酒董事長黃怡凱也帶領員工展示10款70周年紀念酒，耀眼的外觀和醇厚的酒液象徵金酒以其精湛的釀酒工序和飄香全球的品味，再邁向閃耀的新里程。（金酒提供）

金門酒廠歡慶建廠70周年，歷任縣長、董事長、總經理和退休老員工今天齊聚一堂，回首成長茁壯於戰地烽火，在國際大賽屢獲大獎，一路走來的歷史軌跡，大家的臉上寫滿「金酒人」的驕傲，也期待未來每一個業績蒸蒸日上，永續金門榮耀的70年。

在今天的建廠70年感恩暨產品發表會中，金酒董事長黃怡凱也帶領員工展示10款70周年紀念酒，其中，「松鶴遐齡」、「建廠70週年黑金剛」、「鴻龍御守酒」3款酒，更是首度亮相，耀眼的外觀和醇厚的酒液象徵金酒以其精湛的釀酒工序和飄香全球的品味，再邁向閃耀的新里程。

前縣長李炷烽偕金酒歷任領導包括雷倩、呂瑞泰、李增財、林德恭、辛寬得、顏達仁等人應邀出席，在齊聲祝福中也有對金酒扮演鄉親口中「金雞母」，揮別2年多來的疫情影響，業績再更上一層樓，持續挹注金門縣政財源，建構完善福利機制的期許。

縣長楊鎮浯特別感謝當年胡璉將軍以「以高粱換大米」的政令啟動，從此翻轉小島命運，改善金門人的生活，成為全台名列前茅的幸福城市，也感謝歷任縣長、董事長、總經理等領導人的擘畫開創，以及全體同仁前輩的胼手胝足，一點一滴努力積累，如今金門酒廠已經成為台灣「酩」揚國際的百億級企業與白酒界的釀酒巨擘，在扎根金門、深耕台灣的經營理念下，營收獲利長年回饋金門地方鄉親，落實藏富於縣民的目標。

金門酒廠始終堅持古法釀造，在豐厚的製酒工藝底蘊中，也追求不斷與時俱進的高品質，在激烈競爭的市場中屹立不搖，2016年參與世界烈酒大賽以來，5年來已獲得超過200個國際獎項，成為世界白酒獨樹一格的標竿。

以立足台灣，放眼大陸和全球市場為目標的金門酒廠，高水平的企業社會責任表現十分亮眼，包括捐贈台灣縣市防疫酒精、長年贊助優秀運動選手，以及投入復育草海桐已達2000株以上的環保工作在內。另與台灣本島契作省水耐旱的高粱，作為釀酒原料來源，不僅能讓台灣農民受益於收入穩定，更有助於在經濟發展及環境保育間取得平衡，讓金酒品牌與精神進一步發光發熱。（酒後不開車．安全有保障）

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障