爭訟逾15年的國務機要費案修法除罪後，台灣高等法院更二審15日判決前總統陳水扁及扁妻吳淑珍及前總統府副祕書長馬永成、前總統辦公室主任林德訓、前出納陳鎮慧免訴。但吳淑珍洗錢判刑2年。民眾黨發聲明表示，譴責民進黨讓政治凌駕修法程序，批評《會計法》根本是因人設事。

台灣民眾黨聲明指出，前總統陳水扁國務機要費案更二審今天（7／15）上午宣判，因為民進黨立委提出「會計法第99條之1條文修正案」三讀通過，經總統公告生效，法院因應修法廢除相關罪責，宣判陳水扁、吳淑珍國務機要費案所得1億415萬2395元為「非貪汙所得」，獲得免訴判決。

民眾黨表示，民進黨立委蔡易餘等人今年5月提出《會計法》修正草案，經過數波衝突，在混亂中表決通過三讀修正「國務機要費除罪化」。

民眾黨譴責，民進黨讓政治凌駕修法程序，《會計法》修正草案修法過程完全因人設事、強行回溯特定時間點。假使這是歷史共業，修法只為幫單一事件解套，也是陷當事者於不義。民進黨立院黨團總召柯建銘當時辯解，修法不是為了個案，是轉型正義一環，如今顯得蒼白無力。

民眾黨最後表示，國務機要費涉及國家元首，有其特殊性，其性質與「特別費」是否相同，就算修法通過，也應由法務部、主計總處提出詳實的研究報告提供立法院參考，進行過去未完成的「會計制度檢討」，從根源上阻絕類似事件再次發生。