玄奘大學法律學系與明典法律事務所合作，自今年9月起，隔週三下午1點20分至3點，於玄奘大學圖書資訊大樓，由明典法律事務所向新竹地區民眾，提供每人15至20分鐘的免費法律諮詢，民眾可事先在玄奘大學法律服務社臉書粉絲專頁預約諮詢。

玄奘大學指出，為擴大新竹地區民眾訴訟諮詢服務，善盡社會責任，提升法學教育之品質，培育理論與實務兼備之法律系學生，玄奘大學法律學系與明典法律事務所簽訂「實習合作契約書」，由玄奘大學法律服務社接案，受理新竹地區民眾法律諮詢案件，並由明典法律事務所執業律師為民眾解答法律諮詢。

雙方14日也於玄奘大學舉行簽約儀式，由玄奘大學法律學系系主任蔡震榮主持，同系助理教授林朝雲、明典法律事務所律師張婉娟代表簽署。

明典法律事務所合夥律師邱懷祖表示，事務所自1991年成立迄今，已服務新竹地區30年之久，為支持玄奘大學法律學系重視社會教育理念，決定無償到校協助提供免費法律諮詢，若未來能向有關單位申請補助或獎勵，也同意將產生的鐘點費及車馬費，全數捐贈玄奘大學法律學系，設立清寒學生之獎助學金。

玄奘大學法律學系表示，感謝明典法律事務所提供學生實習機會，以培育更多專業法律實務的人才，樂見雙方透過簽約建立實習合作平台，也盼學生在實習過程中，累積豐富的法律服務經驗，並將所學貢獻社會。