台北上海雙城論壇擬於7月19日舉行，台北市長柯文哲今赴議會備詢，議員質疑中共持續擾台卻要舉辦雙城論壇，柯卻反嗆，「那建請總統停止兩岸的貿易，把在大陸的台灣人全部撤回來，準備打仗 。」、「放任中共軍機擾台是市長的責任，還是總統的責任？」炮火連連。

民進黨北市議員張茂楠指出，中共一直不放棄對台灣用武，長期在台灣周邊海空恫嚇台灣、飛機擾台，雙城論壇還需要辦嗎？柯文哲反擊說，「如果這樣的話，那建請總統停止兩岸的貿易，把在大陸的台灣人全部撤回來，準備打仗 。」

張茂楠說，有時候我們要適時表示對中共的抗議，本來要8月份舉辦，現在提前到幾月？柯文哲強調，雙城論壇是「雙城」，不是單方面決定，大家都要協商。

對於張茂楠追問舉辦日期，柯文哲不耐表示，不是講過了嗎，如果準備好了大家就會宣布 ，還沒有準備好之前就不會宣布。張反問不是要7月19日舉辦？柯回說，你每天都會聽到很多消息，不要每個都相信。

張茂楠詢問是否會提早，如果說不會，但到時候提早舉辦就是食言而肥，柯指出，「你問一萬遍 我還是同樣的回答，雙方協商好了，大家會同時宣布」。

張茂楠續指，議會曾經做過決議，如果中共人民解放軍持續擾台，不希望市府動支140萬元預算舉辦雙城論壇，還要舉辦下去？中共軍機擾台、恫嚇都是事實。柯又回嗆，「放任中共軍機擾台是市長的責任，還是總統的責任？」

張茂楠再度追問，議會做過決議，還要再辦嗎？柯說，「如果總統都不能保衛國家，那我們怎麼辦呢？」張茂楠說「你不能違背議會的意思啊」，柯在反譏，「總統也不要辜負全國人民的期望啊！」雙方唇槍舌戰，火藥味十足。