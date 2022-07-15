高雄市長陳其邁近日搶攻藍營票倉動作頻頻，暨昨日視察鳳山日照社福中心工程後，15日上午主持「鳳翔安居」社宅開工典禮時強調，社宅、社福中心不問族群、不問對象、不分區域，都希望照顧到市民朋友。

陳其邁上午到鳳山大寮交界處，由國防部用地改建的「鳳翔安居」社宅工程案現場主持動土儀式，下周一又有岡山大鵬九村社宅動土行程。近來陳其邁頻頻到高雄眷村「踩線」，不免讓外界有搶攻藍營票倉的聯想。

陳其邁強調，行程跟選舉無關，跟市民的生活有關，「不管是社會住宅或多功能社福中心，我們不問族群、不問對象、不分區域，都希望來照顧市民朋友」。

「鳳翔安居」社宅位在鳳山區鳳翔一街，是住都中心在高雄開工的第7案，預計蓋3棟14層大樓，總戶數440戶，除套房、二房及三房型，另有22戶無障礙房型，預計2026年年5月完工。

內政部政務次長花敬群表示，高雄10個區共推23處社會住宅，基地將從既有的1萬500戶增加到1萬2000戶，每處社宅都含托育安老的多功能社福中心。下周仁武區社宅也會動土，高雄目前已有5300戶社宅決標，年底可望增到7千戶以上。

陳其邁表示，市府希望以「青年優先、住宅優先、弱勢優先」3大原則，提供最好的社宅，高雄鳳山區總共已建3處，未來岡山會蓋600多戶，亞灣區約1千戶，地點都是都市精華區而目荒郊野外。在議會支持下，高市府也推囤房稅，每年增加的3億收入將全數用來做租金補貼。此外，中央今年有300億租金補貼規模，高雄加碼1萬戶，共8萬戶對象適用租金補貼。