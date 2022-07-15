111年軍民聯合防空(萬安45號)演習將於7月25日(星期一)下午1時30分至2時止在北部地區(新竹以北至宜蘭)舉行，為了讓市民朋友充分瞭解遇空襲時，要如何躲？躲那裡？躲得安全！除了配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，臺北市也將首度實施全市區(里)、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練，希望藉此建立民眾居安思危的觀念。

今年萬安演習不同於過去演習的地方，在於演習當日空襲警報發放後，將實施行駛中的車輛靠邊停放，車上人員須接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上；至於室內人員聽到警報聲響，也請勿驚慌，應緊閉門窗(簾) 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢。

演習期間，如果民眾拒未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用民防法第25條規定，裁處新臺幣三萬元以上十五萬元以下之罰鍰。因此請民眾務必配合，共同遵守民防法相關規定，以免受罰。

此次演習，也設計境內關鍵基礎設施遭致空攻受損、波及民房家屋，影響民生運作，磨練警、消、醫護人員災害救援、傷患救護及收容安置應變作為，以降低真實空襲時的傷亡。

北市府特別提醒市民朋友，可儘早在手機下載安裝「北市警政APP」，即時查詢最近的防空避難處所位置，熟悉空襲防護要領，機警應變，確保市民生命財產安全。