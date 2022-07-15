楊祐寧日前出席台北電影節，透露已經把喜帖都發出去，而且進度都在掌控之中，看起來似乎老神在在，而他的愛妻Melinda近日曬出和好友開趴的照片，只見身上穿著「透視婚紗」的照片辣翻全場，立刻掀起網友熱議。

楊祐寧愛妻Melinda曬出和好友出遊開趴的照片，只見與一票好友玩得不亦樂乎，開心表情全寫在臉上，而她身穿半透明薄紗，頭戴白色頭紗，內搭白色小可愛，整片雪白肌膚吹彈可破，一雙修長美腿讓人充滿遐想，接著對著鏡頭擺出甜美微笑，更頻頻擺出搞怪POSE炒熱現場氣氛，逗得眾人哈哈大笑，展現私下活潑一面。

Melinda也PO文感謝好友們在婚前給她充滿回憶的時光，接著寫下：「下一站婚禮」，似乎準備好邁入人生下一階段，對此，眾人紛紛留言道賀：「 姊姊太美了，一定要幸福一輩子」、「好棒的一晚，愛你，幸福一輩子」、「太美太漂亮了」，短短時間就吸引上萬人按讚，不過由於這趟行程楊祐寧沒跟到，讓他吃味寫下：「一看就不好玩」，夫妻倆的互動逗樂不少人。

楊祐寧預計7月31日將在文華東方酒店補辦婚宴，受邀賓客包括《華燈初上》搭檔林心如、楊謹華等，以及張孝全、張鈞甯等50位大咖星友，經紀人表示婚禮會按照防疫規定進行，除了消毒、量體溫，也會提前為賓客、工作人員及媒體記者準備快篩劑。