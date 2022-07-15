台南市長選戰再多1人宣布參選！年底九合一選舉，除了民進黨黃偉哲、國民黨謝龍介及無黨籍許忠信相繼投入參選，都市規畫師商毓芳今天下午也在臉書宣布將參選下屆台南市長，並以「女子市長」＝「好市長」為訴求，發布首支參選歌曲「查某人出來做代誌」。

53歲的商毓芳為荷蘭UNESCO-IHE都市基礎建設管理碩士，知名代表作為「南科樹谷園區，曾任奇美樹谷文化基金會首任執行長、雲科大專任助理教授，同時也是知名藝術策展人，6月甫於台南市民權路成立「商滿生紀念館」擔任執行長，近來地方也傳出她可能參選台南市長的消息。

商毓芳表示，身邊確實一直有很多勸進的聲浪，她熱愛這塊土地，也希望能好好為這塊土地做事，近來走訪台南多個區域，聽到不同世代對於台南現況有很多沮喪與困頓，她思考很久，決定挺身而出參選，希望透過參選，具體擘畫台南市政及未來藍圖，爭取選民認同。

商毓芳今天下午透過臉書粉專及影片正式宣布投入「2022年台南市長選舉」，發布第一首參選歌曲「查某人出來做代誌」，並預計18日上午10點召開參選記者會，公布首波參選政見。