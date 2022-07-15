民進黨新北市長參選人林佳龍近期拋出各大議題。林表示，他與身兼口譯、樂團主唱、網路節目主持人的交通部前同事Sandra，一起暢談凍卵經歷。林更打趣道：「林佳龍聊凍卵，你敢聽嗎？」強調對台灣社會傳統思想而言，凍卵是大家不敢碰觸的一塊，但他在首都圈政策中提出的生育政策，未來也會落實在新北市的政策。此消息引發熱烈迴響，不少網友表示贊同。

林佳龍今日（15）在臉書發文表示，他的Podcast節目《阿龍開港》來到第三集，這次邀請到節目開播以來的第一位女性來賓Sandra，她不僅是以前在交通部的同事，還是一位非常專業優良的口譯、樂團主唱，還是網路節目的主持人。

林佳龍指出，Sandra前陣子在個人臉書分享凍卵的歷程，其實凍卵這類關於性的議題，對台灣社會傳統思想而言，是大家不敢碰觸的一塊，而他在首都圈政策中大膽提出生育政策，祭出補助減輕女性壓力，未來也會落實在新北市的政策。

對此，林佳龍透露，他將會從三大面向來談凍卵議題：

1、身體自主權人人都應該享有，生育夢想並不遙遠。

2、Sandra 大駕光臨跟聽眾聊聊凍卵的檢驗流程。

3、你是成家立業派，還是立業成家派呢？聽聽之後再慢慢做選擇，也許你可以都要。

林佳龍強調，歡迎大家一起來聽聽這次的凍卵議題，讓女性在生育規劃上更自由是他的重要理念。

此文發出後獲得近3000個讚，網友紛紛回應：「最近凍卵話題真的很夯！少子化真的是國安問題！部長很跟得上大家關注的議題！」「部長真是會做事」、「讚！很有建設性新北市有福了」、「部長果然是耶魯博士，談的議題都特別有格局」。