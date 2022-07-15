南投縣草屯鎮康建生技公司發生恐怖槍擊喋血，共4人遭冷血行刑式槍殺，檢警鎖定離職的李姓兇嫌全力追緝，凌晨李嫌在霧峰一處郊區鐵皮屋棄置機車逃逸後，仍在台中市內逃竄，刑事局中部犯罪打擊中心及台中市警方，一度發現他出現在大慶火車站身影，隨後李嫌又轉往中清路一段695號東京養身館「抓龍」，警方趁他在內時武裝攻堅，他躲入夾層，警方立刻喝止「在動就開槍」未料理冷笑回，「不跑了，我甘願了」，隨後被團團圍住壓制，相當冷血。

警方凌晨就已在南投荷槍實彈一路進行圍捕，但一度他脫逃，上午李嫌又現身大慶車站後，前往中清路一段東京養身會館抓龍，但警方如影隨形，中午一點左右將養身會館團團包圍，並進行攻堅，約1點50分左右，將躲在5樓的李嫌逮捕到案，結束他21小時逃亡。

犯下槍殺5人,釀4死1重傷的兇手李鴻淵藏養身館「抓龍」狼狽被，遭武裝警力攻堅逮捕。(記者爆料網提供)

犯下槍殺5人,釀4死1重傷的兇手李鴻淵藏養身館「抓龍」狼狽被，遭武裝警力攻堅逮捕，現場起出大批槍械。(民眾提供)

他被霹靂小組員警帶出養生會館時，仍絲毫沒有悔意，不但一臉微笑，還對著媒體打招呼喊「大家好！」，隨後又說，「我要報仇，我有深仇大恨，我是報仇殺人。」隨後立刻被警方制止。但冷酷無悔意的畫面讓現場警方及媒體也傻眼。

犯下槍殺5人,釀4死1重傷的兇手李鴻淵藏養身館「抓龍」狼狽被，遭武裝警力攻堅逮捕，現場起出大批槍械。(民眾提供)

據了解，警方是在下午1點就已進行部署，荷槍實彈警力包圍住出入口後，以小隊型衝入東京養身會館，並於1點50分左右在內逮捕李姓兇嫌。並在現場搜出3把改造手槍、3副手銬與百餘發子彈，現場宛如小型火藥庫。警政署長黃明昭也在現場了解案情。