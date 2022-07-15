中國出現停貸潮，由於遲未獲交屋或建案工程延宕，部分屋主單方面宣布停止償還房貸。一線城市深圳市也有屋主跟進停貸，但其購置物件並未停工，顯示消費者信任危機愈滾愈大。

中國房地產業面臨銷售不暢、資金緊縮等困境，官方監管下資金調動靈活度低，開發商外部又融不到錢，能用資金很有限，導致復工難、交屋難，全面復工復產非易事。

這些「爛尾樓」案例中，有的是延期交付多年的建案，有的則是尚未到交付時間，卻因資金緊張、難以復工的案子。其中牽涉已違約項目的房企，包括恆大、新力、世茂等。

第一財經13日報導，停貸潮重挫市場信心，消費者信任危機擴大，在部分爛尾樓屋主作出停止償還房貸決定時，深圳市也有屋主跟進停貸的例子。

「深圳市佳兆業樾伴山全體業主決定於2022年8月強制停貸告知書」12日在網路上流傳，這個項目並未停工，推估屋主發出這封停貸告知書只是「跟風」，背後卻是對於項目能否按期交付的憂慮。

資料顯示，這個項目均價為每平方公尺5萬5476元（約每坪新台幣80.85萬元）。目前尚未證實這份網傳告知書真實性，據一名知情人士透露，這個項目先前確實停工過；後來復工，目前是正常施工狀態，「現在暴雷企業那麼多，業主畢生心血可能都在那套房裡，業主的擔憂很正常」。

報導引述一名屋主訪問表示，這個項目很貴，屋主還款負擔大，大多擔心若不能按期完工交付，這就意味者不能按期拿到房產證（房屋所有權證明）。

相較於三、四線城市，一線城市住宅項目銷售和回款速度較快，開發商可以進入一線城市的門檻也較高、開發實力較強，停工或成為爛尾樓的可能性較小；深圳市有屋主宣布停貸，且不止一個高單價建案有這樣的疑慮，彰顯出集體信任危機。

廣東省城規院住房政策研究中心李宇嘉指出，不少民營房企項目從去年開始出現「停工」、「延期交付」、「爛尾」等問題，企業對於出現問題的項目處置進度緩慢，這是購屋者擔憂所購項目恐成為爛尾樓的主要原因。樓市銷售需求弱、開發商資金不足，這都影響房子的順利交付。

一名業內人士說，屋主應該理性地維護自身權利，大部分房子都能按期交付，目前多數房企已將「保交付」作為內部首要工作，試圖透過如期交付來維護市場信心。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110715