虎尾就業中心15日帶著11位中高齡及高齡朋友到虎尾鎮一家全家超商，體驗顧客服務、補貨、清潔3大核心工作。（虎尾就業中心提供）

虎尾就業中心15日帶著11位中高齡及高齡朋友到虎尾鎮一家全家超商，體驗顧客服務、補貨、清潔3大核心工作。（虎尾就業中心提供）

因應就業市場缺工及勞動力高齡化趨勢，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心於15日辦理「銀髮人才職場重返研習班」與「職場見習就業前哨班」，帶著11位中高齡及高齡朋友到虎尾鎮一家全家超商，體驗顧客服務、補貨、清潔3大核心工作。

虎尾就業中心表示，越來越多便利商店聘僱不怕生、不輕易離職的中高齡員工，中高齡族群成為便利超商最穩定的班底，該中心5日先辦理「銀髮人力職能躍升-服務業POS系統實務運用課程」，學習門市服務SOP與POS機操作，中高齡學員又興奮又緊張。

虎尾就業中心15日再辦理「銀髮人才職場重返研習班」與「職場見習就業前哨班」，11名中高齡求職者參加，6人參與面試，4人獲錄取。

其中52歲的周小姐婚前是工作穩定的會計，婚後為照顧小孩離開職場，相隔20年想求職，才發覺年齡、體力成絆腳石，她參加見習活動時，強烈表達只要有機會，她可以跟年輕人做一樣的事，成功獲得工作機會。

虎尾就業中心表示，中高齡朋友在體力上面臨退化問題，企業可與就業中心合作運用每人每年最高可補助10萬元的「職務再設計」資源，進行優化工作流程、調整工作方法、排除工作障礙。

另外勞動部也推出「職場學習及再適應計畫」、「僱用獎助措施」等方案，鼓勵更多企業給中高齡及高齡朋友再就業的機會，在高齡化社會來臨之際，共創勞資雙贏。