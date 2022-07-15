新冠病毒不斷變異，近來有醫師指出，BA.2.3.7變異株是兒童急性腦炎的元凶，更質疑指揮中心監測有漏洞。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年4月以來的本土個案，超過9成都是BA.2.3.7變異株，至於是否容易導致腦炎或重症，目前尚無相關研究佐證。

羅一鈞說明，國際上最早發現BA.2.3.7是在馬來西亞2月27日驗出，之後3月28日在日本檢出，當時是一名越南境外移入個案；目前包括日本、美國、香港、印尼等國皆有上傳BA.2.3.7序列。

國內4月這一波本土疫情以來，BA.2.3.7就是主要變異株，截至目前國內本土個案，有9成以上定序都屬於BA.2.3.7，該變異株也出現在幾起本土群聚，包括基隆小吃店群聚、大潭電廠群聚、台中婚宴群聚，彼此序列沒有完全一致，但大致都可以重新分為BA.2.3.7。

羅一鈞說明，過去都以BA.2這樣小數點較少的方式和大家說明，是因為BA.2.3.7是在今年6月4日才增列的BA.2.3細分支；回溯先前基因定序資料，國內最早的BA.2.3.7個案是案21070，為越南境外移入個案，3月8日入境。

至於BA.2.3.7是否較容易導致腦炎或重症，羅一鈞指出，目前還沒有相關研究可以佐證，目前已經將病毒分讓給中研院、國衛院等相關機構研究，兒童重症研究團隊也正在收案，希望後續針對病毒本身、華人體質是否容易併發腦炎等方面，能有更明確的結果；不過當時最早出現兒童腦炎疫情的香港，主流病毒株並非BA.2.3.7。