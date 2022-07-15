南投草屯康建生技公司14日傍晚發生驚動全國的血洗命案，兇嫌李鴻淵逃亡21小時後在台中市落網，坦承為了報仇而殺人；然而法醫高大成卻驚爆，你看到的槍手不見得是真凶，牛樟芝牽扯龐大利益商機，李嫌可能是遭指使的槍手，呼籲警方全力追查指使的幕後真凶。

56歲李鴻淵15日下午2時許，在台中市北區中清路上一家養生會館落網，警方攻堅後清點，李有如擁有小型火藥庫，除了3把長短槍，還有170多發子彈，火力驚人。而他落網後被警方帶出養生會館，對著在場媒體大喊大家好，甚至上警車前不斷高喊，我要報仇，我是為報仇而殺人，然而真正的殺人動機，卻引發高大成質疑。

高大成說，一個公司內部同事間的恩怨放了8年才來處理？實在說不過去。表面上李男是為了宿怨尋仇，但他認為幕後可能還有更大的陰謀，建議警方從「金流」著手擴大深入追查。

李男因和康建生技生產課洪姓女課長，因為機械操作心生嫌隙，又被從生產課調職到園藝課，2012年9月任職到2014年2月，任職2年半即離職，離職前2天洪女遇襲，她控告直指是李男所為， 當年作證的董事長賴敏男、課長劉慶杉、會計張嘉綺此次都慘遭尋仇報復，後2人當場喪命慘死槍下。

牛樟芝的皿式栽培研發和相關保健配方，牽扯極為龐大的利益商機，公司負責人賴敏男身為台灣牛樟芝之父，身價不凡；高大成認為，警方最好趕緊查清楚全案是否還牽涉什麼利益瓜葛？有無幕後「影武者」。

高大成研判，李男與公司員工有宿怨，可能被幕後指使者利用，藉此收買李男收錢代為殺人，甚至提供火力並將李男訓練成殺人凶器，尤其李男近年失業落魄，警方應朝李男有無債務、前科、出國史等多方追查，「若幕後無人指使或被收買，他既不是軍警、亦非流氓，哪裡弄得到這麼大批的火力武器？」