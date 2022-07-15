位於嘉義縣番路鄉逐鹿社區的鄒族逐⿅⽂創園區今試營運，族人們在展演中心傳出鄒族傳統舞蹈 。（呂妍庭攝）

位於嘉義縣番路鄉逐鹿社區的鄒族逐⿅⽂創園區今試營運，族人們在展演中心傳出鄒族傳統舞蹈 。（呂妍庭攝）

位於嘉義縣番路鄉逐鹿社區的鄒族逐⿅⽂創園區今試營運，族人們在展演中心傳出鄒族傳統舞蹈 。（呂妍庭攝）

位於嘉義縣番路鄉逐鹿社區的鄒族逐⿅⽂創園區今試營運，請參與來賓喝小米酒 。（呂妍庭攝）

⽂創園區完工，今凌晨3點先以鄒族傳統儀式祈福 。（呂妍庭攝）

原住民逐鹿合作社理事主席莊莫俄說，好事多磨，等了9年終於等到⽂創園區落成。（呂妍庭攝）

位於嘉義縣番路鄉逐鹿社區的鄒族逐⿅⽂創園區興建工程因故停滯多年，當地鄒族原住民等了9年，終於等到⽂創園區完工，今凌晨3點先以鄒族傳統儀式祈福，上午參與來賓與族人載歌載舞，見證鐵門拉起，宣告2個月的試營運正式起跑。

2009年莫拉克風災造成阿里山鄉部落民眾家園被沖毀，政府依據重建條例建設逐鹿社區，上百戶原民遷居阿里山山腳下，而嘉義縣府當初編預算，規畫興建阿里山文化藝術觀光館，提供族人歌舞展演與農特產品展售，2012年發包施工，因廠商周轉不靈，2014年被縣府解約，雙方還對薄公堂，打起官司。

直到2019年由阿⾥⼭國家⾵景區管理處接續⼯程，也經歷多次流標，2020年5月21日終於發包開工，近日一進入完工階段，承接經營的嘉義縣原住民逐鹿合作社立刻啟用試營運。

原住民逐鹿合作社理事主席莊莫俄說，好事多磨，等了9年終於等到⽂創園區落成，為讓試營運順利，合作社非常慎重，凌晨3點就由巫師、長老舉辦隆重的祈福儀式，希望祖靈仍能庇佑已離開原鄉的族人，相信鄒族逐⿅⽂創園區是全台最大，全由原住民住族人經營的場域，試營運就是挑戰的開始，我們會戰戰兢兢。

莊莫俄提到，為承接文創園區，族人有錢出錢，有力出力，在阿管處的照顧下，順利承接園區的經營，接下來園區經營會依循鄒族傳統的「集體知識」，創造「⽂化知識經濟」，並維繫與原鄉部落共享共榮的傳承命脈。

原住民逐鹿合作社指出，鄒族逐⿅⽂創園區除展演中心，還有服務中心、篝火廣場、傳統家屋、展售空間、餐飲空間、公共廁所等相關遊憩設施，包括鹿園和射箭場皆由合作社經營，至9月17日正式開幕前，僅接受20人以上團客預約。