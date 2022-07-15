《摩爾莊園》手遊將是一個集懷舊、益智、養成、社交和劇情為一體的休閒社區。 手遊在保留頁遊經典的同時，又加入了全新的社交元素，它將繼承“摩爾莊園”的品牌優點，延續生動的角色和豐富精彩的故事情節，並且採用全新的3D形式呈現，將那些熟悉、美好的場景更立體地呈現在玩家眼前，讓小摩爾更真實的享受悠閒的莊園生活。

你可以在拉姆小屋給拉姆換色和麼麼聊天，和瑞琪一起戰鬥，和艾爾警官一起解謎。 在遊戲中，玩家們還可以通過社交系統認識更多朋友，互動交流，組織活動和派對，為生活增添驚喜和歡樂。 並且遊戲全面升級為超大的3D世界，將摩爾城堡、摩爾拉雅雪山、淘淘樂街、愛心廣場等經典場景以更立體、真實的形象呈現，摩爾們可以在不同的地形中做出各種行為，行走、游泳、雪山纜車、蹦牀等等，暢享不一樣的地形互動樂趣。

在摩摩世界結識各樣NPC

悠閒的莊園生活，釋放生活的壓力。 在遊戲裏，每一位小摩爾都能擁有一塊屬於自己的農莊，並且將農莊打造成自己想要的樣子，每天養花種菜，餵養動物，享受經營樂趣，享受豐收的喜悅。 而新創的鄰居系統、社交玩法，讓玩家還可以認識更多朋友，互動交流，組織活動和派對，為生活增添驚喜和歡樂。

從零開始耕種裝扮屬於自己的摩爾莊園

在莊園裏，還給大家準備了非常豐富而可愛的時裝和傢俱，大家可以根據自己的品味和喜好，購買和搭配自己的穿搭和家園，新加入的鄰居和社區系統更可以給喜愛社交的小摩爾們共同裝潢一片專屬區域的機會，用「雷電模擬器」登入摩爾莊園，一起可可愛愛地生活把！

賺取摩爾豆購買傢俱裝飾自己莊園

在遊戲中玩家們可以獲得一隻非常可愛的生物——拉姆，拉姆的登場也十分的摩爾莊園，是從盆栽裡長出來的，玩家們同樣需要去「耕種」它，讓它茁壯成長。那麼玩家們又該怎麼獲得它呢？

玩家可以獲取拉姆的任務環節：

（1）初入莊園與城堡門口的傑西嚮導對話，嚮導就會引導你瞭解莊園的夥伴們哦！

（2）當然也別忘了拜訪洛克行政官，讓他為你介紹一下莊園的具體情況~

（3）前去拜訪艾爾警官，幫助他清理花嬸貼上的小廣告，維護莊園的秩序。

2.花嬸的圍巾

（1）接引NPC：花嬸

（2）任務內容：貼小廣告的花嬸，也有柔情的一面~幫助花嬸去絲爾特處拿預定的圍巾，就可以通過絲爾特，瞭解到菩提大伯的喜好啦！

3.蟲災

（1）接引NPC：梅森

（2）任務內容：前往陽光牧場尋找梅森，幫他解决糧食缺失的煩惱。

（3）完成了這些前置任務，你與小拉姆的緣分也在暗中積累。 此時經過陽光牧場，就可以帶著小麥飼料，找到因減產而陷入煩惱的尤尤…

4.治癒良藥

（1）接引NPC：尤尤、彩虹

（2）任務內容：尤尤的小動物們生病了，拜託你去寵物店找彩虹姐姐那拿藥，你也在這裡認識了可愛的小拉姆！

在拉姆小屋中孵化、裝扮自己的拉姆

遊戲想要提升當然少不了物資和資料的消耗。 通常，清理每日任務是比較讓人頭痛的，每天重複操作確實是枯燥且又乏味的。 玩家需要花上1個小時甚至更多的時間，這對手機玩家來說，更是一種負擔，重複的玩法更會降低對遊戲的好感，但是在電腦上使用「雷電模擬器」就可以極大的避免這種情況，高效的鍵鼠點擊，可以全天24小時任意掛機，還有操作錄製功能輔助，設定腳本操作，讓日常任務和成就完成的更加輕鬆寫意，不讓玩遊戲變成另類的上班，真正的體驗遊戲的樂趣！

用「雷電模擬器」獨特功能體驗夢幻奇妙的摩爾莊園生活吧

現在「雷電模擬器」更是推出全新的雷電9版本，優化了一系列模擬器獨特功能：

【內核革新大升級】升級為全新的Android 9版本，對最新12代CPU專業優化，對CPU高佔用的遊戲有更好的相容性，可以與電腦Hyper-V、佔用電腦VT功能的軟體共存，不再擔心遊戲出現卡頓、當機。

【提升遊戲支援】新版本採用的全新的框架引擎，支援暢玩更多遊戲，效能提升，啟動更快、幀率更穩定、畫面更流暢、運行時間更長。

【减少電腦資源佔用】更低的CPU、RAM資源佔用率，模擬器多開更多，幀率更穩定不掉幀，支援更多電腦型號。

「雷電模擬器9」正式上線，專為手遊發燒者而生

玩家另外還是要注意下，由於各類的設定還是需要考慮玩家本身pc硬體設定，玩家有設定上的問題也可以前往「雷電模擬器」官方粉絲團或者是line官方討論區迴響問題，可以獲得更好的遊戲體驗噢～