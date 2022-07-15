因應11月26日舉行的九合一選舉，最高檢察署15日召集檢警調廉高層首長舉辦選舉查察座談會，檢察總長邢泰釗以日本前首相安倍晉三遭槍擊案為例，指示檢警調廉須嚴防例如美、日在疫情期間槍擊暴力事件所衍生之效應，並針對數位支付與物流配送作為賄選管道、以及利用不實訊息、深偽（DEEPFAKE）技術影響選舉結果加強蒐證。

邢泰釗今在會中指示檢警應密切注意美國、日本近來槍擊暴力案件所衍生之效應，在選前強力檢肅黑槍、並進行全國同步查緝境外勢力與地下匯兌、嚴查速查選舉賭盤。

邢泰釗要求檢警調廉各機關應行政中立、程序正義、妥適偵查外，並提出後疫情時代可能違反選罷法之刑事案件分析，也因應可能的選舉不法案件，指示審慎處理查扣選票相關事宜，並且超前部署地方議會正副議長與代表會主席賄選查察。

邢泰釗分析說，疫情期間餐飲、旅遊類賄選可能減少，數位支付與物流配送可能作為賄選的管道。傳統直接發放現金方式可能改成統包方式辦理。即從「柱仔腳」變成「柱仔頭」。

邢泰釗擔心選舉期間，不實訊息勢必更為猖獗。選舉最後關鍵時刻，更可能出現利用深偽DEEPFAKE技術進行違法競選，且選舉賭盤將更為盛行，並指示檢警調廉防範如美國、日本疫情期間的槍擊暴力事件所衍生之效應。

邢泰釗強調，反賄選宣導能有效防止賄選，因此要求以「中央廚房」方式陸續提供反賄選微電影，在全國各角落播映，以達嚇阻效果，並指示鎖定重點對象，以80／20原則，部署人力，避免浪費司法資源。

他指示檢警調廉鼓勵民眾檢舉與妥善埋設地雷，有效查緝「數位支付」及「物流配送」賄選，積極查辦不實訊息，審慎處理認定黑函，迅速偵辦及鑑識利用DeepFake技術偽造圖片、音軌及影片。