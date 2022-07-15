蘋果 (Apple)一年一度都會為了學生與教職員推出「Back To School」的教育優惠，台灣方面尚未正式推出，不過有網友發現，他到蘋果直營店發現官方影片已行爆雷，台灣今年一樣是送AirPods耳機，引發網友熱烈討論。

有網友在Dcard上發文指出，蘋果A13直營店的展示機已經在播放宣傳影片，從網友PO出畫面可見，展示機面板寫道「買Mac優惠組合或iPad優惠組合，內含AirPods」。顯示蘋果Back To School 2022台灣是送AirPods耳機，實際贈品則有待官方證實。

網友看法兩極，有人表示「送耳機讚啦！跟計畫的一樣，順便把我的二代換掉」、「耳機！太好了，我剛好缺耳機」、「耳機壞了，等收耳機」；但也有網友認為可以用來折抵金額的禮物卡比較實用，紛紛表示「不需要耳機」、「想要用禮品卡買東西」。

蘋果6月就在美國、加拿大、泰國、新加坡、印度推出「Back To School」的教育優惠，今年贈品是可以用來折抵蘋果商品的禮品卡。台灣方面尚未正式公告。

根據蘋果規定，以下3種身份有資格可以使用 Apple BTS 教育價優惠，包括學生、教職員以及家長，家長可以代替小孩購買 ，不過驗證身份時需要學生的證件。