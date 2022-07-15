在縣府擬訂動保自治條例中，因花蓮地緣流浪狗數量多，也明定管制方式。（本報資料照片）

現代動物保護意識抬頭，花蓮寵物及流浪貓狗的議題備受關注。「花蓮縣動物保護自治條例」草案經公告，並納入各方建議酌修後，已於近日送交縣議會審議；條例中針對地區特性，流浪狗聚集之地等，都有明定誘補、罰則，至於寵物火化合法性問題，農業處長陳淑雯表示，現有吉安舊收容所仍可執行寵物火化，並向新北市尋求未來合作可能。

縣府農業處長陳淑雯表示，縣府召開動保平台會議，邀集各相關單位、學界及民間愛護動物人士，研擬動物保護地方自治條例，草案有14條條文，去年10月公告，之後再納入意見酌修後，有關流浪犬貓的保護、管理及飼主責任提出更具體規範，包括民眾妨礙或拒絕執法規定，將可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，都納入草案中。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，花蓮縣民眾檢舉反應動保案件樣態，統計自去年7月止，共有92件；其中疏縱(追車傷人)約72件、通報虐待或毒殺約計20件。

陳淑雯進一步提到，條文第6點和第7條，即是針對花蓮縣特性去訂定的。偏鄉的縣市遊蕩犬（含放養犬）的數量較多，因此為了減少人犬衝突及減少流浪犬數量特制定此條文，公部門可設置相關設備誘補、絕育，不得任意破壞或妨礙執行。

縣議員張美慧指出，針對寵物火化合法化問題，在條文中並未列入，她所知民間處理寵物火化仍處在模糊空間，為此陳淑雯指出，確實有模糊地帶，縣府曾尋求殯葬業者合作，但業者意願不高，也曾依據議員提議，與宜蘭合法寵物火化場接洽，但對方無意願。

陳淑雯指出，吉安鄉的舊動物收容所目前雖已廢止使用，但現場動物焚化爐仍在可使用焚化作業，另據她了解，新北市有一合法寵物火化場，當地流程也相當成熟，農業處已派員積極尋求合作可能。

陳淑雯說，縣府新建設置，位在花蓮縣鳳林鎮「狗貓躍動園區」已落成啟用，也開放機關學校社團參觀，已向中央爭取提高獸醫師薪資，另位在國服社區寵物公園也開放，如今動物保護自治條例納入，盼讓保護動物與管理權宜更加完善。