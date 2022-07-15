醫福會執行長王必勝接任衛福部次長兼指揮官。（資料照片）

衛福部長陳時中昨天向行政院長蘇貞昌提出辭呈，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天上午提前預告，行政院預計下午公布衛福部長接任人選。行政院今天下午舉行記者會，宣布衛福部長由衛福部次長薛瑞元接任，醫福會執行長王必勝接任衛福部次長，兼任疫情指揮中心指揮官。預計下周一辦理交接，並同步生效。

羅秉成表示，陳時中昨天向行政院書面請辭，薛瑞元、李麗芬政務次長隨同請辭，蘇揆同意請辭，決定由薛瑞元升任衛福部長，王必勝升任次長兼任指揮官，李麗芬留任次長。