負責蘋果產品的全球三大機殼供應商之一「可成公司」傳出內鬼洩密，可成公司大陸研發部鄭姓副總經理2020年間涉嫌幫助大陸企業立訊公司挖角人才，對內宣稱公司將出售大陸部分廠房，未安排員工撫卹計畫，並藉機以百萬安家費、年薪，誘使旗下員工跳槽，跳槽的員工甚至竊取可成公司部分高機密資料出走，新北地檢署今依違反證券交易法、營業秘密法等罪起訴鄭男等14人。

檢調發現，立訊公司2019年曾與可成公司洽談併購大陸2家工廠，以求打入蘋果供應鏈，當時可成公司派出大陸各廠業務處劉姓副總洽談，立訊公司就曾提出以高額安家費挖角員工，並委託劉男負責，但因他不熟悉研發、品保等人員，便找來鄭男協助。

鄭男向可成公司各廠員工宣稱，公司即將出售工廠，且沒有計畫完善撫卹計畫，打擊員工士氣，接著透過其餘高階主管對可成公司台籍、陸籍幹部挖角，並以立訊公司要加速設廠為由，要求跳槽員工離職前重製、竊取可成公司營業秘密。

立訊公司王姓負責人2020年間也多次匯出700萬至270萬不等的安家費用，給予可成公司跳槽員工。

新北地檢署接獲線報後，由黑金專組檢察官蔡妍蓁、周懿君指揮新北市調處4度搜索，並透過高檢署、調查局資通處協助，破解鄭男用密碼儲存、 下載或轉寄的龐大資料，發現鄭男等人確實有大量重製、利用可成公司的營業秘密。

檢方指出，可成公司營業秘密具有高度經濟價值，鄭男身為研發部副總經理，與其餘13名員工都有簽署雇用同意書、保密協議書，負有保密義務，但卻未經授權或逾越獸群範圍重製、洩漏，導致可成公司受有財產價值的鉅額損害，因此分別依證券交易法、營業秘密法、背信罪等起訴。