火場濃煙往往是讓人喪命的主因，為了獲取更多時間及早應變及逃生，住宅用警報器不可或缺。近年來不少民間企業、團體響應捐贈住警器，從去年至今已捐達20多萬顆予高雄市消防局，城中城大火事件後，消防局也加強力度宣導，目前高雄住警器設置率已達95％以上，且因住警器成功預警案件也連年提升。

住警器安裝簡易且能於火災初期偵知煙與熱，主要是安裝於5層樓以下公寓、透天厝、平房等處，高雄市政府免費補助住宅用火災警報器1顆，近年來不少民間企業、團體也紛紛響應捐贈住警器，屢屢上新聞版面，從去年至今民間單位捐贈共多達20多萬顆住警器，加上消防局預算採購，目前高雄住警器設置率從去年約68％，至今已達約95％。

根據高雄市消防局統計，高雄在2020年因住警器減災案一共有12件，到了2021年共14件，而今年上半年就有13件，都是住警器成功預警，無造成人員傷亡案例，可見居家裝設住警器的重要性。

自從城中城事件後，高雄市消防局力推助警器，再民間單位大量捐贈協助下，消防局同仁不僅深入區里宣導，甚至連火災現場處理完畢後，都要立刻在現場進行防火宣導，提醒裝設助警器重要性。

消防局也提醒，住宅用火災警報器的功能在於縮短火災發現時間，爭取人員避難逃生時間，但無法避免火災發生。但消防局還是強調，應落實用火用電安全、減少雜物堆放、室內不用易燃材料裝修以確保防火區劃隔間完整等防災措施，以確保居家消防安全。