桃園市中壢警分局員警13日傍晚巡邏時發現一輛小客車形跡可疑，上前將其攔停，豈料坐在副駕的28歲陳姓男子竟下車狂奔逃竄，不遠處一名熱心民眾見狀，以一記「大外割」協助壓制，經盤查後確認陳男為詐欺通緝犯，全案依詐欺通緝移請桃園地檢署偵辦。

中壢警分局指出，普仁派出所員警13日下午4時許巡邏經興仁路二段時，攔查一輛可疑車輛，怎料該車一停下，陳男就下車逃逸，員警立即上前追逐，一路沿興仁路二段往新中北路二段方向逃竄，追逐約800公尺。

當時陳男往車道方向逃逸，路邊一名黑衣男子見狀，出手把陳男抓回路側，立刻祭出一記「大外割」將其壓制在地，身手十分俐落，似乎有柔道背景，而在警方趕抵後，隨即離開現場。

警方表示，盤查後確認陳男身分為詐欺通緝犯，全案經警方訊後，依詐欺通緝移請桃檢偵辦。警方呼籲，民眾若發現周遭可疑不法情事，請立即報警通報，發揮全民打擊不法力量，維護社會治安。