超級滿月引發年度大潮，台南安平低窪地區連2天海水倒灌淹水，市府水利局布置抽水機加強抽排。（水利局提供／洪榮志台南傳真）

今年最大的滿月「超級雄鹿月亮」，引發年度大潮，一連2天造成台南市安平區同平路、安平路與湖美街口低窪地區，因海水倒灌短暫淹水。市府水利局除布設3台0.3CMS移動式抽水機對內水加強抽排外，還在巷弄低窪處增設1台3英吋移動式抽水機加強側溝抽排，積水都在1個小時之內即退去，預計明天可逐漸脫離大潮的影響。

水利局指出，依據中央氣象局資料顯示，14日至16日出現今年最大的滿月，也引發年度大潮。昨天早上8點07分滿潮水位最高時，地勢低窪的安平路、同平路一帶都發生海水倒灌現象，經水利局加設抽水機抽出內水後，今天的淹水情況已較昨天改善。

水利局還認為，潮汐主要是由月球及太陽的引潮力決定，引潮合力最大時期即稱為天文大潮。大潮係受到引力的影響，大約數年才會發生1次，但因今年大潮較高，海水沿著連接的側溝灌入安平社區，加上同安路一帶地勢較低，積水情況也較為嚴重。此次以外水封堵防止海水倒灌，輔以內水機械抽排的策略因應，未來還將開會討論盤整水陸設施，阻止海水倒灌造成社區及道路積淹水。

此次天文大潮期間，水利局在安平路與湖美街交叉口，先布設1台0.3CMS移動式抽水機，後續又在水門處增派2台0.3CMS移動式抽水機加強內水抽排，並於巷弄低窪處增設1台3英吋移動式抽水機加強側溝抽排，以因應海水倒灌。同時，為避免路面積水導致民眾行車經過濺起水花，現場還擺放交通錐，並指派交管人員引導民眾行車路線，淹水約於1個小時之內退去。

南瀛天文館也表示，「超級雄鹿月」源自於美洲原住民，因7月時年輕雄鹿會長出新的鹿角，因此以「雄鹿月」稱呼此一季節的月球。此次超級月亮的視直徑可達33角分24角秒，比一般滿月約大7％、亮度更多出16％。今年最大也是最後一次的雄鹿月，約於7月13日晚上6時37分東升，直到14日凌晨2時37分達到最皎潔的滿月狀態，引發的天文大潮大約持續3天。