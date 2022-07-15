基隆區漁會日前向立法委員蔡適應陳情，表示交通部航港局檢查漁船的方式改變後，造成部分漁民的老舊漁船分級上升，影響漁民捕魚的權益。蔡適應15日邀齊農委會漁業署、交通部航港局等單位召開協調會，蔡適應要求兩單位在7月底前，研議一套適宜的標準，提出老舊漁船的落日條款、再來實施。

基隆區漁會日前向蔡適應陳情，指部分漁船老舊，為提升漁船的安全性加裝「船艏球、機艙棚上方、船體兩側浮力箱」，經航港局檢查，將這些加裝的設備算進漁船的噸數，造成CT3等級漁船變成CT4等級漁船，讓許多漁民需要向漁業署申請辦理變更漁業執照，而在辦理期間漁船不能出海捕魚，甚至變成CT4等級後，不能在12海哩內捕魚，嚴重影響漁民權益。

對此，航港局表示，現行新船舶出廠後、大部份沒有增改建問題，主要是過去的老舊船舶，由於增加「船艏球、機艙棚上方、船體兩側浮力箱」導致噸位超過原本漁業執照等級，這個部分新舊船隻確有不同。

農委會漁業署表示，依現行規定，增設減少航行阻力、增加船體浮力、穩定度，以提升安全性之結構物，是不納入汰舊噸數計算。

立委蔡適應表示，雙方針對舊船的噸位數，認定上確實有出入，而他希望交通部航港局和農委會漁業署今年7月底前，必須邀集全國漁會理事長、總幹事來研議一套適宜的標準，提出老舊漁船的落日條款、再來實施。蔡適應說，相關法規的修改和標準的訂定，他也會與漁民站在一起，保障每位漁民的生計。