國旅補助昨開放民眾申請，最高可領1300元。一位網友實測以後，卻覺得被騙了，因為他打電話去幾家有參與補助的飯店詢問房價，結果好幾間飯店的房價扣除1300元以後，竟然還是比在訂房網站訂的價格還高，讓原PO忍不住吐槽說「感覺納稅錢像被丟水溝！」不少網友看了則大呼不意外。

一名網友最近在臉書社團《靠北住宿2.0》上發文分享，國旅補助上路，他參考了國旅補助的資訊與飯店名單以後，親自打電話去問了好幾家有參加活動的飯店，沒想到很多間飯店扣掉補助的1300元以後，房價還是比直接去訂房網站上面訂還要更貴。讓他超級傻眼，同時也感覺納稅錢就像是丟到水溝裡面流走一樣。

該網友表示，大多數的業者都將房價抬高，然後再讓顧客申請1300元的國旅補助，如此一來，業者就能向政府機關請款，但其實不用這項補助，去常見的訂房平台，無論是KLOOK、KKday或Booking都沒什麼價差，因此大家下訂飯店以前，可以先上網查資料做功課，畢竟飯店業者的司馬昭之心，路人皆知！

貼文引起網友討論，「不趁疫情噱一波，到時候大家都出國就哭哭了」、「所以更應該支持那些誠實沒漲價的飯店」、「這樣才賺的到政府錢」、「不意外，上次補助的時候就有人這樣玩了」、「這補助就是給業者撈一筆的，民眾根本沒享受到優惠」。

不過，也有網友替飯店業者緩頰說，本來補助就是用原本的房價來減免1300元，但多數時候訂房網站都會配合推出比較優惠的訂房價格，所以才會看起來更便宜，但還是有些住宿是沒有特殊優惠的，這樣使用1300元補助就很有感。