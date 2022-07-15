社團法人新竹市智障福利協進會於暑假期間舉辦營隊，讓心智障礙孩子學習不中斷，民進黨新竹市長參選人沈慧虹15日到建華國中，贈送防疫物資800個口罩、快篩試劑，以及饅頭、豆漿早餐，以實際行動展現關心。
社團法人新竹市智障福利協進會成立於1990年，由心智障礙者家長與熱心社會人士共同組織成立，希望爭取心智障礙者就學、就業、就養、就醫、休閒及其他福利服務，並舉辦「恆星學坊」共3個據點，提供成年心智障礙者日間照顧服務，加強他們適應社會、融入社區。
智協總幹事劉玉梅表示，協會從2006年起舉辦暑期照顧營隊，由專業特教老師、特教助理、保育阿姨，協助短期教育及照顧，感謝新竹市府媒合建華國中，連續7年借用場地，讓暑期營隊順利舉辦，她也感謝沈慧虹帶來防疫物資，非常實用。
沈慧虹表示，感謝智協長期關心，爭取心智障礙孩子的權益，並在暑假期間舉辦營隊，讓孩子持續學習不中斷，分擔家長暑期的照顧壓力。為了讓營隊順利進行，她準備快篩試劑、800個口罩等防疫物資，為孩子健康盡一份心力。
沈慧虹說，她任副市長7年多，將特教助理員增加2倍，特教教師也增加到241位，2018年起也提高早療交通費補助等，在傾聽取協會需求與現況後，未來會持續增補特教服務人力，並推動國高中校園輪流舉辦心智障礙兒的暑期照顧營隊，緩解家長照顧壓力。
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