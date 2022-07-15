葡萄牙足壇超級巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)去年重返英超曼聯，但球季後再次傳出想離隊的消息，至今不少歐洲豪門如切爾西、德甲拜仁都曾對他有意，而近期據歐洲媒體《馬卡報》指出，沙烏地阿拉伯一支俱樂部球隊也想招攬他，開出2年3億歐元(約台幣90億)的瘋狂價碼，而C羅並未動搖，仍想待在歐洲。

37歲的C羅與曼聯合約還未走完，卻傳出想離隊消息，這無疑是夏天最引人注目話題，除歐洲幾支球隊曾有意延攬，連沙國都向他招手，據報導這支未具名的俱樂部球隊開出2年3億歐元合約試圖挖角，其中3000萬歐元為曼聯轉會費，2000萬歐元給經紀人，稅後C羅可實領2.5億歐元(約台幣75億)，平均一年能海撈37.5億台幣。

但如此誇張的價碼並未讓C羅「薪動」，除了他可能真的不缺以外，也表明自己希望能留在歐洲再踢一季，沙國足球迷恐怕沒機會在家看這位巨星踢球了。C羅去年賽季在英超及歐洲賽場一共踢進24球，也是曼聯頭號射手，可是球隊僅拿下第6，無法挺進歐冠，而季後球隊在補強上讓他不太滿意，因此讓他萌生離隊念頭。