三陽工業(2206)受惠本土疫情趨緩，6月國內機車銷售回升，已連續兩個月拿下國內銷量冠軍、奪上半年市占第一寶座，加計外銷出車量成長，6月營收改寫歷史新高。股價方面，在擴量拉升、均線上揚，外資已轉多，自營商也持續力挺下，周五盤中再度踏上36.2元前波高價，持平一年半以來高價，終場收漲3%報36元。

因三陽買回庫藏股，致影響流通在外股數總額，授權董事長調整配息率。原每股配發現金股利1.3元，變更為每股配發現金股利1.30024452元，並將於下周三(7月20日)除息。本土疫情高峰過後，加上暑假為購車旺季，可望挹注營收數字，更助陣股價持續向上。

三陽6月營收44.86億元，年增50.16%、月增13.37%，創下歷史新高紀錄；第二季營收124.28億元，年增21.51%、季增11.28%；上半年營收235.96億元，年增17.13%。

三陽6月初發表的125cc速克達「新迪爵」，也打著高端配備、國民售價的行銷策略，7月著墨旗艦跑車DRGBT KEYLESS Edition新色登場，科技滿配再升級。

三陽DRGBT作為SYM BT靈獸系列旗艦車款，自推出後即以獨特的外型設計及性能跑車的高規格配備，在白牌水冷級距創造市場的旗艦全新標竿，秉持著追求不平凡的精神，DRGBT再次不凡進化，全新DRGBT KEYLESS Edition搭載全新KEYLESS免鑰匙啟動系統，讓DRGBT在動力性能、安全配備及科技便利上全方位滿足消費者需求，展現旗艦性能跑車風範。

DRGBT KEYLESS Edition不甘於平凡，升級配備KEYLESS系統，只要攜帶感應鑰匙在身上，即可立即啟動車輛，完全擺脫匆忙尋找鑰匙的厭煩感受，盡情享受極速騎乘體驗。DRGBT KEYLESS Edition所搭配的感應鑰匙更配有遠端尋車系統，按壓感應鑰匙按鈕，車輛即會發出蜂鳴，即時尋車便利十足。DRGBT KEYLESS Edition不凡升級KEYLESS免鑰匙系統，一出場就出色，推出全新「魔幻紅」、「極炫藍」等共計四種車色。

以SYM頂尖技術力所打造的R世代158c.c.水冷引擎，讓DRGBT KEYLESS Edition擁有傲視群雄的頂級性能，最大馬力達15.6ps/8000rpm，最大扭力1.53kgm/6000rpm，並搭載輕量化中置懸吊避震系統，讓整體車輛保持接近50:50前後配重，激烈操控時仍保有高度的靈活性與穩定度。作為頂級性能跑車，SYM特別與MAXXIS共同合作開發DRGBT專用的性能胎款MAXXIS-R1N，讓引擎的強大性能得以充分發揮，令消費者全面感受DRGBT KEYLESS Edition所帶來的極致運動樂趣。