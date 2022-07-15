萬物齊漲！台北市大眾公共運輸票價蠢蠢欲動，尤其捷運26年沒漲、公車24年沒漲，目前僅路邊停車費要修法調高上限，最高150元。台北市長柯文哲15日答詢時坦言，20多年沒調票價「實在很痛苦」，不過他也擔保任內沒有調漲規劃，但公車運價一定會動，否則業者會倒閉。

台北市議員李明賢關心北捷因電價調漲，營運成本估增3億，加上近期日運量僅107萬旅次，今年虧損恐不低於50億，問柯文哲市長任內是否會漲票價。

柯回應，北捷業外收入雖持續增加，但25年沒調票價實在很痛苦，他任內雖無漲價計劃，想要求下一任市府照辦，很困難。柯重申，捷運開通25年沒漲價，簡直匪夷所思，幸好這幾年業外收入衝得快，「沒辦法，被逼瘋了、沒有錢了」，總之在他任內無漲價規劃。

接著李明賢問到公車，柯文哲首度鬆口「運價一定會動」，若不動客運公司將倒閉，至於票價，要再精算看看。至少北市有路邊停車收費，看看停管基金能否cover。

還有修法調整停車費，柯文哲解釋，那是漲收費上限，但一般收費很少收到上限，大部分仍維持1小時30、60元；有些地方特別貴，市府沒理由不漲，總之朝拉高上限辦理。

李明賢說，他支持停車費使用差別費率，但公車、捷運票價都凍漲，停車費卻要動必須有理由，是要增加收入還是提高周轉率？柯回應，本來就不鼓勵私家車成長，所以才有1280定期票等，「你要用私人運具就要付一點代價啊」。

外界質疑台北市只有20幾萬停車格，結果開車的人有60幾萬，公共運輸導向不足，如果停車格夠，是否停車費可降？柯自認敢在選前提修法調上限，已算很厲害了，總之就照SOP先開公聽會，再送議會審查。