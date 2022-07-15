據愛沙尼亞政府官方網頁消息，愛沙尼亞第一任女總理卡拉斯（Kaja Kallas）14日正式辭去愛沙尼亞總理一職，但是她已經找好了新政府聯盟夥伴。

自 2021 年以來一直領導愛沙尼亞並因其對俄羅斯的強硬立場而引起國際關注，6月3日在和中央黨(Center Party)及其黨魁拉塔斯Juri Ratas 推動一項 3 億歐元（約90億台幣）的家庭和兒童福利政策時，由於她的反對，加上中央黨和改革黨在如何組織學前教育方面也發生了衝突，卡拉斯批評中央黨在愛沙尼亞政府試圖應對俄羅斯入侵烏克蘭的局勢變化中，助長了國內政治不穩定，在支出和福利政策的矛盾，最終卡拉斯決定將左傾的中間黨踢出兩黨聯盟，

卡拉斯總理出席北約西班牙馬德里峰會（路透社）

總理請辭是組建新政府所需必要程序，辭職聲明中，身兼改革黨黨魁的卡拉斯依然感謝與她一起領導愛沙尼亞一年半的部長們，稱儘管面臨烏俄戰爭和新冠肺炎（COVID-19），兩黨聯盟還是做了「許多好事和偉大的事情」。

卡拉斯目前已經與社會民主黨和保守的祖國（Isamaa）黨達成協議，將共同組建新政府，這個三黨聯盟將在議會 101 個席次中擁有 56 個席次，超過半數，議會定於週五召開特別會議，卡拉斯將在會上要求授權與新夥伴一起執政。總統阿拉爾卡里斯在一條推文中表示，他希望「新政府能夠在下週開始其活動。」