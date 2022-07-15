54歲曹蘭過去有「張小燕接班人」封號，但她在當紅之際決定到日本留學，更在當地交了男友，愛情長跑多年後近年一起移居到台東，也低調結婚。常帶給人歡笑的她，先前上節目透露其實過去有段心碎往事，某次跟朋友唱KTV沒接到家人電話，回電後才知道是表弟、表妹車禍過世，請她過去幫忙收屍，從此讓曹蘭對接電話這事產生了恐懼。

曹蘭先前上《命運好好玩》分享此生最痛的遺憾，她回憶自己從20多年前就開始害怕聽到電話鈴聲，更討厭接電話，原因在於多年前她和一群過去在日本生活的朋友在台北唱KTV時，離開時才發現媽媽打了多通電話，回撥後得知她在忠孝東路3段唱歌，表弟、表妹在4段發生車禍過世，想請她過去幫忙處理後事。

曹蘭分享過去親人驟逝的傷心事。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

曹蘭說，自己後來便搭了計程車到現場，「心是很涼的，但眼睛是清楚的」，明顯可以看到親人正倒臥在對面的馬路，她到的時候立刻聽到舅媽和其他長輩的哭聲，然而因為長輩不方便收屍，因此眾人都在等她到現場，從此之後她便開始害怕接到家人電話，也不敢再經過當時表弟、表妹驟逝的路段。

自此，曹蘭更是和家人約法三章，希望家人以後不要打電話給她，「大概20年了，我從來沒聽過自己手機是什麼鈴聲，因為所有的時間我都是讓它用靜音的方式」，若非不得已要聯繫她，家人也會先私訊問她有沒有空再撥電話，由於這件創傷往事，曹蘭坦言自己也變得比較孤僻，害怕失去，跟過去一起唱歌的朋友聯繫也減少，一席話讓人十分心疼。