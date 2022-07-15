台北表演藝術中心7月初開幕，被抓出座椅破爛等8項缺失。台北市議員鍾佩玲今爆料，北藝的大劇院、球劇場、藍盒子三個劇場，舞台機械均尚未驗收，炮轟若因機械故障，造成民眾花錢看表演卻一肚子氣，結果應該誰來負責？文化局回應，北藝有四個標，目前只剩劇場標需要演出來做驗收確認。

台北市長柯文哲今赴議會備詢，鍾佩玲詢問，北藝有沒有倉促開幕？是否為了要讓成績單亮眼急就章開幕？柯文哲說，北藝已經從4月一直到8月，為了安全起見，還刻意把開幕拉很長。

但鍾佩玲接著說，北藝原本應該是國際知名建築，開幕應該開開心心，結果變成國際大笑話，開幕找來國內知名團體明華園演出，結果表演隔天沒有人說「北藝讚」，居然有網友說8大缺失，評為劇場體驗最爛的一次，隔日新聞通通都是負評，對於明華園很「拍謝」的事情。

柯文哲強調，北藝開幕已經開很長，還成立debug緊急應變小組，如果很多人講，當然有問題，一個也會注意，有批評就會去查。

鍾佩玲詢問通通完成驗收？柯答稱「還沒，所以我們叫試營運。」鍾佩玲表示，她替北藝執行展感到委屈，北藝是行政法人，既不負責興建也不負責驗收，但北市移交充滿問題的北藝給他管理，問題都要給執行長回答，跟市府一點關係都沒有，替他感到非常委屈，市府應該說聲不好意思。

鍾佩玲指出，目前沒有完成驗收的都是舞台機械，包括大劇院、球劇場、藍盒子三個劇場升降的、載重等舞台機械。她質疑，如果尚未驗收完成，開幕節目因為舞台機械故障，造成民眾花錢看表演卻一肚子氣，結果應該誰來負責？

柯回應，一定有行程表，在正式演出之前哪些該弄好，有專屬試營運的小組，都可以解決，不用擔心。

不過鍾佩玲仍質疑，柯講的輕巧，但事實上並未如此，去年12月初驗，今年2月25日第一次初驗複查，儘管經過2、3個月，還是沒辦法修復完成，仍有缺失，3月11日就開始試營運，5月試營運結束，終於給廠商時間改善，但還是不夠，應該給廠商時間改善。

鍾佩玲表示，7月初要開幕之前，都沒有向廠商確認是否修繕完畢，她批評，北藝不是第一個，包括大龍新城也是急著移交沒有初驗，一果中繼市場在缺失沒改善下就要求攤商進駐，急就章的背後，就是犧牲住民跟攤商權益，希望這次不要再犧牲廣大民眾的權益，不希望民眾進來坐破椅子，看到到處中滿問題的北藝。

蔡宗雄表示，北藝有四個標，目前只剩劇場標需要演出來做驗收確認，座椅則會在8月的第一周改善完成。