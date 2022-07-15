牙齒很重要，不只影響飲食也影響智力。一項研究指出，一種常見的口腔內細菌Fusobacterium nucleatum（FN，具核梭桿菌），除了會導致牙周病、與大腸直腸癌相關外，也可能產生全身性發炎、侵入神經系統，加速阿茲海默症的惡化。國內牙醫認為，口腔內細菌數量確實與阿茲海默症相關，若能控制此口腔內的壞菌，是很多系統性疾病的重要環節。

該研究是由塔夫特大學牙醫學院的牙周病學團隊進行，團隊認為，FN 細菌可導致全身性發炎、侵入神經系統，加劇阿茲海默症狀，因此若能控制FN細菌，可減緩牙周病及阿茲海默症病患進展。

F N是口腔內常見的細菌，會導致牙周病、牙齒脫落，在全身性系統上，之前有報告指出與大腸直腸癌有關，也會加重發炎的反應，造成心血管疾病。

該研究團隊是在老鼠實驗中發現，FN細菌會刺激老鼠的小膠質細胞（microglial cell）不正常生長，而小膠質細胞是大腦的免疫細胞，負責移除受損神經元、維持中樞神經系統健康。小膠原細胞若異常生長，會引起發炎，導致在阿茲海默症者的神經退化。

台灣牙周病醫學會前理事長林世榮表示，根據牙周病與阿茲海默症相關性研究，F N相關的牙周病不會直接導致阿茲海默症，但若未治療牙周病，會讓阿茲海默症狀更嚴重。

林世榮表示，此研究顯示FN細菌量確實與阿茲海默有數據相關，但未必是因果關係，「控制牙周病在口腔裡面有壞細菌的量、減少發炎反應，是控制很多系統性疾病很重要的一個環節，所以千萬別輕忽牙周疾病對健康的巨大影響。」