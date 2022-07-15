日盛投信15日表示，美國6月CPI年增率達9.1％，創下40年新高，6 月生產者物價指數（PPI）年增11.3％，也高於市場預期，通膨壓力仍大，但聯準會超鷹派官員表示傾向升息3 碼，淡化市場對7月升息4碼的擔憂，但因市場擔憂加速升息將衝擊經濟，美國2年期和10年期公債仍處於殖利率曲線倒掛，使得美股近期陷入震盪。

台股方面，就籌碼面觀察，融資浮額今年以來大減約33％，6月後更是迅速瘦身逾530億元，待籌碼浮額清理後，將有利盤勢跌深反彈契機延續。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，近期包括美國CPI、PPI創高，美元走強等多項利空不斷測試股市底部不破，型態上有打底跡象；技術面季線乖離過大，有均值回歸的機會；籌碼面上，國安基金進場，穩定投機市場氛圍，加上大型權值龍頭股法說帶來較預期更佳的展望，有利盤勢走一波跌深反彈契機。

後續除關注上市櫃公司半年報業績外，美股2Q財報季將登場，多家重量級金融股率先公佈財報，接下來多家美國重量級科技股財報將揭露，為後續留意焦點。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，現階段建議選股不選市，靜待盤勢止跌回穩後再擇優伺機而動。觀盤重點可聚焦6月營收創高，下半年營運展望明朗成長族群。產業方面，科技股仍以先進製程晶圓代工、伺服器以及智能車供應鏈為首選，傳產看好金融及電信股，具有升息利差放大及ARPU上升等基本面利多。