台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」，因展出3隻形貌駭人的殭屍創作引爆話題，吸引萬人朝聖，令人訝異的是，在台中居然有保存千年的真實古埃及木乃伊，館方證實「這20年來他一直都在」，更叮嚀民眾觀展時要「跟木乃伊對視30秒，尊敬地端詳他的臉龐」。讓許多網友看了驚呼，「看這麼多次，到今天才知道是真的」。

臉書粉絲專頁《台中國立自然科學博物館》昨（15）日發文，「最近好多人來探望我們木乃伊兄，展區變得特別熱鬧！不過別再懷疑他是假的啦！」館方表示，館內展出的木乃伊從2千多年前保存至今，處理手法、保存狀況完全符合世稱史學之父 Herodotos 所謂的「上等高質木乃伊」，完整展現古埃及人精湛的防腐技術。

科博館指出，人型棺柩棺有170公分長，但並非隔壁木乃伊的棺柩。（圖／取自FB國立自然科學博物館）

這尊古埃及男性木乃伊身上敷塗防腐香膏，因受到氧化作用變化，皮膚及身體轉變為自然深黑的色澤，肌肉呈現緊縮狀態，足部保護鞋套已被除去，可以清楚看見腳趾指甲。而科博館也叮囑民眾觀展3步驟，分別是「詳讀木乃伊的製作過程、跟木乃伊對視30秒，尊敬的端詳他的臉龐、祝福他靈魂安息」。

貼文曝光後嚇壞不少網友，紛紛留言表示「到今天才知道係金ㄟ」、「每次去到這個展區都超級快速通過，尤其不敢和他對視」、「結果是真的啊！我還以為是複製品」、「我遙遠祝福就好」、「第一次無預警的逛到這裡，有被震撼到，真的保存很好」、「除了木乃伊，恐龍館的恐龍骨頭和腳印也是真的」、「重點是這個展廳的出口很難找，有一種跑不掉的感覺」、「我3歲女兒第一次去，到門口主動說：我不要進去那裡」，而科博館也回應，「因為是真的，所以不敢太常打擾他，也請大家探望時保持鄭重喲」。