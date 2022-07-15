國民黨今批，民進黨北北桃市長參選人不是涉論文抄襲，就有落跑問題，已成「北北桃抄跑連線」。民進黨反批，國民黨主席朱立倫才是落跑次數最高紀錄保持人的「北北桃全面落跑王」。國民黨回應，民進黨為護航、轉移焦點而無限上綱。

國民黨表示，照民進黨邏輯，高雄市長陳其邁是從行政院副院長落跑選高雄高雄、行政院長蘇貞昌過去從立委落跑去選台北縣長、監察院長陳菊從高雄市長落跑當總統府秘書長、駐日代表謝長廷跟副總統賴清德都由地方首長落跑當行政院長。

國民黨說，照民進黨無限上綱的落跑邏輯，陳其邁、台南市長黃偉哲、陳菊、賴清德、蘇貞昌等人不都是落跑王？

國民黨認為，落跑是指不顧自己政治責任或對選民付託，像防疫指揮官陳時中放棄防疫重責選台北市長、前交通部長林佳龍放棄對台北的熱情轉而選「沒準備」的新北市長、前新竹市長林智堅任期未滿直接落跑選桃園市長。

對民進黨質疑，國民黨表示，2001年，縣市長選舉與立委選舉同天舉行，朱立倫並無從立委落跑到選桃園縣長問題；2009年朱從桃園縣長被拔擢為行政院副院長是承擔重責，原桃園縣民亦在其行政院副院長服務範圍。

國民黨指出，2010年由朱立倫行政院副院長轉選新北市長，是防疫與救災任務已完成，行政院副院長僅屬襄助行政院長的輔助角色，與國內疫情並未終止，作為抗疫第一線的中央流行疫情中心指揮官陳時中竟拋開重責去選舉截然不同。