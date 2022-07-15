繼前1日突然無預警升息3碼，藉此想壓制創4年新高的當地通膨後，菲律賓央行15日表示，不排除8月再次調高利率。

菲國央行指出，還有空間可以上調利率，但要看通膨發展程度而定。被問到是否受到它國升息的外溢效果影響，才會一口氣大幅調高利率，菲律賓央行只說，若8月還要升息，幅度可能連兩碼都不一定會有。

預測聯準會7月這次應該會升息3碼的菲國央行，14日是將當地借款利率調高75個基本點，升至3.25%。如同當初新冠病毒來襲時，2020年大幅調降利率一樣，一下子就從4%快速降至2%。目前，菲國央行也是故技重施，但卻是反方向大力道升息，希望快點回到疫前4%水準以上。

日前，菲律賓央行曾說過，不需要跟隨聯準會一塊起舞升息，此話言猶在耳，沒想到現在當地利率會如此急拉。菲國央行解釋，若袖手旁觀的話，到了2023年，當地通膨平均值就會來到4.2%，已超過目標範圍2%到4%之間。