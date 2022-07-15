晶圓代工廠力積電(6770)今（15）日召開線上法說，公布2022年第二季稅後淨利70.22億元，季增6.04％、年增達近1.09倍，每股盈餘（EPS）1.95元，改寫歷史新高。累計上半年稅後淨利136.44億元、年增達1.49倍，每股盈餘3.8元，亦改寫同期新高。

力積電2022年第二季合併營收218.32億元，季增5.43％、年增達42.37％，營業利益88.13億元，季增5.94％、年增達1.08倍，毛利率、營益率「雙升」至51.15％、40.37％。稅後淨利70.22億元，季增6.04％、年增達近1.09倍，每股盈餘1.95元，全數改寫歷史新高。

合計力積電上半年合併營收425.4億元、年增達48.88％，營業利益171.32億元、年增達1.42倍。毛利率50.97％、營益率40.27％，遠優於去年同期36.72％、24.73％。稅後淨利136.44億元、年增達1.49倍，每股盈餘3.8元，均全數改寫同期新高。

觀察力積電第二季產品概況，動態隨機存取記憶體（DRAM FDY）自31％降至29％、驅動IC自27％略降至26％，離散元件維持11％、電源管理晶片自9％增至11％，利基型DRAM為8％略增至9％，CMOS影像感測元件（CIS）及嵌入式邏輯（IMC）均自6％略降至5％、NAND Flash維持3％。

力積電第二季、上半年營收、毛利率、營業利益、營益率、稅後淨利、每股盈餘全數改寫新高，發言人譚仲民表示，首季、第二季及上半年毛利率大致持穩，第二季營收成長主要為匯率因素帶動，營運處於頂峰階段。

譚仲民指出，包括驅動晶片、CIS、利基型DRAM三大應用的庫存調整壓力確實較重，公司透過調整產能應用調整維持整體稼動率，但毛利率會略有變化。今年資本支出計畫維持約15億美元不變，主要是銅鑼P5廠建設、前期廠務設施及少量設備移入。