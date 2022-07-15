台北市長柯文哲今進行任內最後一次開議質詢，台北市議員黃郁芬細數柯文哲8年來的改變，直呼很多曾經的柯粉，都很遺憾柯文哲變了，黃郁芬列出7項柯文哲前後不一的說法，包含社宅、大巨蛋、社子島等，最後更怒嗆「我為了自己2018年支持柯文哲道歉。」

黃郁芬表示，這幾天網路上非常多2014年和2018年曾經公開表態支持柯文哲的人，跳出來為曾經識人不明、挺錯人道歉。

黃點出相當多柯文哲改變的地方，原本承諾北市民八年蓋五萬戶社宅，現在卻改口說社宅再蓋會債留子孫，另外2014年參與大巨蛋護樹行動，看似體恤人民，現在卻在替大巨蛋解套，還有社子島、遴選局長、無黨身份、行政中立以及共機擾台等爭議，說法都前後不一，痛批柯文哲「還說你沒變！」

柯文哲表示，我其實沒有變，請支持的民眾放心，並舉例，有議員就質疑過去萬安演習都只做表面，但真的有做戰爭準備嗎？所以北市府特別去修繕士林某處的臨時市政府，「那要花好幾千萬整修」。黃郁芬最後則撂下「我為了自己2018年支持柯文哲道歉。」