青年局長錢念群也提供各項補助資訊給青年學子。（呂健豪攝）

教育局長張明文及青年局長錢念群與參與成果發表的學生合影。（呂健豪攝）

為培育未來領袖青年人才，新北市教育局與青年共創發展協會辦理「2022新世代青年城市論壇」，更與青年局結合跨局處資源共享與合作力量，該論壇在去年12月已完成6場分區論壇，昨（15）日則舉行為期2日的全市論壇，教育局長張明文及青年局長錢念群受邀到場給青年學子勉勵，錢念群更表示，將在2年內將現有的5處青創空間增加到10處，給予青年創業協助。

新北市教育局表示，新世代青年城市論壇之目的在培養青年學生領導知能訓練，並強化高中職班聯會、學生自治會及學校重要社團幹部能力，而今年的論壇受疫情影響，同時因應數位時代趨勢，首度運用Gather Town平台搭配虛實整合方式辦理，課程內容則包含新創藝、新媒體、新創業、新科技及新教育等5新議題。

在活動當中，除了由參與的學生針對5項新議題呈現提案成果外，還邀請知名講師以時下最火紅的元宇宙概念及NFT議題與青年進行跨世代交流，將課程理論和實務結合，期許新北學子未來在各領域發光發熱。

教育局長張明文勉勵學生，未來生活變化多端、深不可測，無法預料明天會變成什麼樣子，只有把自己準備好，並了解整個世界的趨勢，將來新媒體、新創藝、新創業、新科技及新教育，將會影響整個未來的生活，尤其新北市要越來越好，人才就要更積極培育，所以透過這樣的論壇，給學生全新的未來及視野，加上專業的輔導團隊，讓青年在能力上可以持續精進，未來也可以回饋這片土地，期望大家一起努力，讓新北越來越好。

青年局長錢念群也表示，青年局提供青年多元補助，分為社團及個人補助，上限2萬元，另外還提供創業貸款200萬元，並依年次提供最高為前3年免息的利息補貼，後續也有不同比例的利息補貼，此外還有租金為市價5成至6成的青創空間，來紓解青年在創業時的租金壓力及資金來源問題，而青年局也計畫在2年內，將現有的5處青創空間，增加到10處，讓更多創業青年可以獲得協助。